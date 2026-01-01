Fant drømmehjemmet på et gammelt småbruk

Vilde og Oddmund håper flere oppdager hvor godt det er å bo på bygda, med naturen rett utenfor døra, gode naboer og god plass både inne og ute.

Ute regner og blåser det, men inne i de renoverte stuehusene hos familien Garte / Helgetun på småbruket Lømo i Romundstadbygda er det lunt og varmt. Vi blir tatt imot i døra av Oddmund, Vilde og barna Mika på snart sju år, Ida på 5, Levi på 2 ½ år og Liam på 3 måneder. Oddmund er født og oppvokst i Rindal, mens Vilde er fra Surnadal.

Familien leide først nabohuset til Lømo, men hadde lyst på noe eget. Oddmund hadde veldig lyst til å bygge noe helt nytt, men så kom Lømo til salgs i 2018, og da valgte de å kjøpe småbruket og sette i gang med renovering.

– Oddmund var faktisk på visning her uten at jeg var med, så jeg skrev kontrakt uten ha sett stedet på forhånd, forteller Vilde og legger til:

– Men jeg angrer ikke nå!

At de valgte å bosette seg utenfor sentrum var litt tilfeldig, forteller Oddmund og Vilde. Muligheten med huset og plassen bydde seg og da valgte de Lømo. Oddmund legger til at det av og til hadde det vært lettvint å bo nærmere sentrum, men og av til er det også greit å bo litt utenfor.

Slik så Lømo ut utvendig før de startet renoveringen. Foto: Privat

Og slik er fasaden nå etter oppussingen. Foto: Privat

Totalrenovert innvendig og utvendig i løpet av tre år

Tømmerkassen ble flyttet dit huset står nå i 1928, da sannsynligvis fra Haltlia. Kjøkkendelen var påbygd året etter, i 1929. Da de overtok, var det 80-tallspreg i den ene enden og 50-tallspreg i den andre. Huset bestod av veldig mange små rom, og en stor finstue.

Hele familien trives godt i de nyrenoverte stuehusene. Foto: Bård Inge Romundstad.

– Huset var beboelig da vi overtok i 2018. Men nå er huset totalrenovert, det tok tre år, forteller Oddmund før han fortsetter:

– Alle bjelkelag og gulv er revet, og alle vegger er revet inn til tømmeret. Nye vegger er satt opp innvendig og etterisolert, samt at det er nye bjelkelag og lagt nye gulv. Alt av rør og elektrisk er skiftet ut. Så ble det samme runde utvendig, alt er revet inn på tømmeret, lektet ut og etterisolert.

Slik så det ut under renoveringsarbeidet

Slik var kjøkkenet før renoveringen startet. Foto: Privat

Og her er familien samlet i det nye kjøkkenet. Foto: Bård Inge Romundstad

I kjelleren ble det ølbryggeri

Andre etasje stuehuset er ferdig, med bad, loftstue og fire soverom. Mørkeloftet er imidlertid ikke ferdig.

Oddmund forteller at de var forberedt at på at huset kunne være i dårlig stand, og at det var mye arbeid, men det var bedre enn fryktet. Tømmeret trengte ingen utbedring, og alle murene var greie. Det er også kjeller under stuedelen, der er det blitt ølbryggeri.

– Det hører hjemme på en gård, sier Oddmund.

I kjelleren ble det plass til et velutstyrt bryggeri. Foto: Bård Inge Romundstad.

Alle unntatt hanen legger egg!

Ungene trives bra på småbruket i Romundstadbygda. Det er mye frihet og plass å boltre seg på. Noen dyr har det også kommet til i det det gamle fjøset på småbruket, sju høner og en hane, to kaniner og to katter.

– Kaninene heter «Trampe» og «Teddy», forteller Mika og Ida før de fortsetter;

– Hønene heter «Kulen», «Gepardhøna», «Gråper» og «Brunhøna». Hanen hater «Hane Svane», og alle unntatt hanen legger egg!

Ida sammen med hønene. Foto: Privat

Levi, Mika og Ida sammen med kaninene. Foto: Privat

Hverdagen er hektisk, forteller Oddmund og Vilde videre. Oddmund arbeider hos Kvatro AS i Surnadal, så da blir det å stå opp tidlig og levere unger i barnehage og på skole. Vilde har permisjon frem til i februar og er hjemme med yngstemann Liam på tre måneder. Vilde arbeider til daglig på Bo og Miljøtjenesten i Rindal kommune, og trives veldig godt der.

– Jeg drømmer om å kunne være hjemmeværende” husmor» og kunne drive med interiør på sosiale medier, altså Instagramkontoen min. Der jeg deler alt fra interiør, hus hjem og hverdagsøyeblikk, sier Vilde.

Anbefaler andre å gjøre det samme

Oddmund forteller at de angret seg mange ganger på at de startet underveis i prosjektet, med fulltids arbeid og fulltids oppussing.

– Men vi angrer slett ikke nå! sier de begge.

De anbefaler gjerne andre å gjøre det samme. Det gir muligheten til å få et stort hus, med mange muligheter til å innrede det slik de ønsker, til en relativt rimelig kostnad.

Noe arbeid gjenstår fortsatt utvendig, og plattingen er heller ikke helt ferdig. I tillegg har de planer om å renovere både fjøset og låven. Ellers er det alltids småting som skal rettes, noe som skal males eller skap som skal monteres.

Bare nå siste uka ble det ny spisestue. Jeg har litt prosjekter på gang hele tiden, jeg sier hvordan jeg vil ha det og Oddmund fikser det, forteller Vilde før hun legger til:

– Eneste kravet Oddmund hadde da vi startet prosjektet var at han ville beholde den originale tømmerveggen mot sør-vest, ellers fikk jeg gjøre som jeg ville.

Det beste er med stedet er utsikten!

I tillegg fjøset og låven, ser de også for seg at det en gang i den nærmeste framtid kommer opp en vinterhage. Familien ønsker seg også flere dyr. Om det blir hester, geiter eller hunder har de ikke helt landet på enda.

Der er veldig fornøyde med både beliggenheten og huset, men det det beste med plassen er likevel utsikten, forteller Oddmund og Vilde. Her har de sola fra 5-6 tida på morgenen, til sent på kveld på sommeren.

Flott utsikt og sol hele dagen! Foto: Privat.

Foto: Privat

– Vi håper flere vil komme og bosette seg i Rindal, få barn og være med på å få opp folketallet, avslutter Vilde.

Renoveringen på Lømo gård kan også følges på Instagramkontoen «Renoveringsprosjeket».

Vilde deler bilder og hverdagsøyeblikk på Instagram. Foto:@renoveringsprosjektet på Instagram

Her kan du se flere bilder fra renoveringsarbeidet

Slik så stua og gangen ut under renoveringen. Foto: Privat

Foto: Privat

Slik var badet før oppussing. Foto: Privat

Kartlegger tomme småbruk og boliger i Rindal



Rindal kommune er i gang med et spennende kartleggingsprosjekt for å få bedre oversikt over tomme småbruk og ubebodde boliger i kommunen. Målet er å synliggjøre hvilke ressurser som allerede finnes, og hvordan disse kan bidra til økt bosetting, tilflytting og aktivitet i hele kommunen.

Erfaringer viser at småbruk og boliger med større tomter er svært attraktive for mange. Stadig flere ønsker seg en livsstil med god plass, nærhet til naturen og muligheten til å bo i bygdene. Rindal har mange slike kvaliteter å tilby, og prosjektet skal bidra til å løfte fram mulighetene som finnes i den eksisterende boligmassen.

Ved å ta i bruk boliger og småbruk som står tomme, kan kommunen legge til rette for at flere får oppfylt drømmen om å etablere seg i bygda. Samtidig er dette en bærekraftig tilnærming som tar vare på eksisterende bygninger og ressurser, og bidrar til å styrke lokalsamfunnene rundt om i kommunen.

Kartleggingen skal også gi et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidig bolig- og samfunnsutvikling. Mange av eiendommene som registreres kan representere spennende muligheter for familier, tilbakeflyttere og andre som ønsker å bosette seg i Rindal. På denne måten kan prosjektet bidra til levende grender, styrket bosetting og økt aktivitet i hele kommunen.

iTrollheimen, Eyvind Nergård og Birger Løfald er engasjert av Rindal kommune til å gjennomføre kartleggingsarbeidet.