Rindalshuset – Bygdas sosiale møteplass

Rindalshuset er Rindals sentrale flerbrukshus og møteplass, midt i Rindal sentrum ved Rindal skole. Rindalshuset er mer enn et tradisjonelt idretts- eller kulturhus, det fungerer også som en felles sosial møteplass på tvers av alder og interesser.

Rindalshuset ble bygd i 1994 og ble utbygd med bibliotek, skytebane og styrkerom i 2007. Rindalshuset fikk et betydelig løft i 2023 da deler av bygget ble renovert, og tilrettelagt som et uformelt møtested for ungdom. Frivilligsentralen flyttet samtidig inn i nyrenoverte lokaler.

Rindalshuset er Rindals sentrale flerbrukshus og møteplass, midt i Rindal sentrum ved Rindal skole. Foto: Rindalshuset

I Rindalshuset finner vi, på fast basis, avdelingsleder Kari Mette Skjølsvold, daglig leder i Rindal Frivilligsentral Anni Karlstrøm og biblioteksjef Ida Kaspara Hyttebakk. I tillegg er det tilsatt tilsynsvakter på deltid som betjener Rindalshuset på kveld og helg.

– Rindalshuset er Rindal si «storstue», med mye allsidig og forskjellig bruk. På vinters tid er dette kanskje det bygget, utenom dagligvarebutikkene, som har mest besøk. Det er utrolig mye folk innom her hver eneste dag, sier Kari Mette Skjølsvold.

Stian Grytbakk er tilsynsvakt på kveld og helg i Rindalshuset. Her skal det stekes bakels for salg i kiosken. Foto: Rindalshuset

Et møtested for alle

Rindal frivilligsentral flyttet inn i nye lokaler i Rindalshuset etter renoveringen. I tillegg til å fasilitere de sosiale møteplassene, som dataklubb og treff for voksne, tilrettelegger de også for fritidsklubben. Fritidsklubben er et tilbud for mellomtrinnet ved Rindal skole, tre dager i uka rett etter skoletid. 5. – 7. trinn har en ettermiddag hver. Her har de en sosial møteplass der de kan spille brettspill, playstation, biljard, høre musikk eller bare sitte og prate sammen. Resten av åpningstiden er lokalene forbeholdt «Møtested for ungdom», med aldersgrense 13 – 20 år.

I kiosken hos Anni kan det kjøpes både mat og drikke. Foto: Rindalshuset.

Du kan spille biljard… Foto: Rindalshuset.

«Møtested for ungdom» er en sosial møteplass for aldersgruppen 13-20 år. Ungdommene kan benytte seg av gamingrommet, spille biljard og bordtennis blant annet, høre på musikk og være sammen med venner.

..eller spille fotballspill. Foto: Rindalshuset.

For de som ønsker å game er det et godt utstyrt gamingrom på Rindalshuset. Foto: Rindalshuset

Veldig fornøyde med tilbudet

Mandager møtes både damer og menn til egne kaffetreff i foajéen på Rindalshuset. Her løses både verdensproblemer og andre mer lokale utfordringer over en kaffekopp.

– Vi er veldig godt fornøyde med dette tilbudet, sier damene vi traff en mandag formiddag i sittegruppen i foajéen.

Tirsdager er det også «Kjøkkenpraten», som er et tilbud til de som har lyst til å komme litt ut og treffe andre i en litt mindre gruppe.

Disse damene var veldig fornøyde med at det er et likt tilbud som kaffe treffet på Rindalshuset. Fra venstre: Ann Grimsmo, Jorunn Helgetun, Sigrid Nerbu, Marit Hoelsæter Bolme, Ingris Rokseth Haltli, Unni Bolme og Dagny Karlstrøm. Foto: Bård Inge Romundstad

Svindelforsøk på Facebook

Rindal Dataklubb samarbeider med Frivilligsentralen og er tilknytta Seniornett Norge. De møtes hver onsdag, drøfter felles problemer og hjelper hverandre videre i dataverdenen. Denne onsdagen diskuterte de svindelforsøk på Facebook og chattetjenesten Messenger.

Her dikuteres det svindelførsøk. Fra venstre: Instruktør Tor Ålbu, Maria Stenseng Røen, Marget Meland og Ragnhild Halvorsen. Foto: Bård Inge Romundstad

Fra sup-brett til truger

Frivilligsentralen har også en utstyrssentral med med utlån av fritidsutstyr, fiskeutstyr og leker. Her kan både fastboende, hyttefolk og besøkende i Rindal låne utstyr gratis. Her er det et bredt utvalg for alle årstider.

Se hjemmesidene til Rindal Frivilligsentral for mere informasjon.

På utsyrssentralen er det utstyr for både vinter- og sommeraktiviteter. Foto: Bård Inge Romundstad

Et allsidig bibliotek

Rindal folkebibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek, med omkring 14-15000 registrerte medier. Biblioteket har også egne arrangement, nå sist med forestillingen «Bukkene Bruse, Trollefar og trollelydene» for barnehagene i Rindal.

I høst holdt Ben Ward, kanskje mest kjent fra TV-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», et svært interessant foredrag basert på boka «Fjellgarden Kroken», som handler om drømmen om et enklere, men også mer komplisert liv.

Det har også vært forfatterbesøk i regi av biblioteket, blant annet med Tore Renberg som flere kanskje kjenner som forfatter av «Lungeflyteprøven»

Iver Bjurgren besøkte rindal bibliotek med forestillingen «Bukkene Bruse, Trollefar og trollelydene». Foto: Rindalshuset.

Ben Ward besøkte i høst Rindalshuset med et fordrag som bygger på boka «Fjellgarden Kroken». Foto: Inga Dalsegg.

Svømmebassenget i svømmehallen, med tilhørende badstue, måler 12,5 x 10 meter og ble renovert vinteren 2017-2018. Vanlig vanntemperatur er omkring 30 grader, mens den på enkelte dager økes til rundt 34 grader. Det tilbys blant annet familiebading, ungdomsbading, voksenbad og babysvømming. Svømmehallen drives normalt i vinterhalvåret, omtrent fra midten av september til midten av april.

I bassenget arrangeres det babysvømming på torsdager. Foto: Rindalshuset

Daria er en av badevaktene i svømmehallen. Foto: Rindalshuset

Styrkerommet

Styrkerommet er tilgjengelig i Rindalshusets åpningstider med muligheter for «drop-in» Ønsker du tilgang utenom åpningstidene kan du kjøpe egen låsebrikke. Her er det også organiserte gruppetreninger.

Velutstyrt styrkerom. Foto: Roald Boge

Innsatsen er på topp

Idrettshallen er merket opp for å blant annet å kunne spille håndball, fotball, volleyball, basketball og badminton. Hallen er hjemmebane for håndball-lagene til Rindal IL, og her er det topp innsats på banen og et engasjert publikum på tribunene når kampene spilles.

Ikke noe å si på innsatsen når det spille håndball i Rindalshuset: Foto: Bård Inge Romundstad

Bredt kinotilbud

Attanova kino- og kultursal har scene og 133 sitteplasser, med kinotilbud i helgene, men også med dagkinotilbud midt i uken.

– Det kan også være aktuelt med babykino, strikkekino eller andre tema for dagkino, sier Kari Mette Skjølsvold.

Se også kinoprogrammet på Kulturboksen

Også tilbud til de som trives i høyden

Trollheimen Klivarlag har helt siden oppstarten arrangert klatrekvelder i klatreveggen i Rindalshuset, både for barn, ungdom og voksne. Nå er aktiviteten overtatt av idrettslaget.

Rindalshallen har også klatrevegg for de som ønsker å prøve seg på klatring. Foto: Trollheimen Klivarlag

Både for gevær- og pistolskyttere

Rindalshallen har også en innendørs skytebane, hvor det kan skytes med kaliber opp til og med .22, pistol og gevær. Den er en viktig treningsarena på vinteren forut for vårens og sommerens skytestevner. Her er det rekrutt- og juniorskyting på tirsdager i regi av Rindal Skytterlag, mens Rindal Sportsskyttere har pistolskyting på onsdager.

Torsdager arrangerer Rindal skytterlag rekrutt- og juniorskyting i Rindalshuset. Foto: Bård Inge Romundstad.

Her kreves det konsentrasjon og en stødig hånd. Foto: Jan Engel Brødreskift / Rindal Sportsskyttere

Løpende arrangement gjennom året

Utover de faste aktivitetene er det gjennom året en rekke arrangement i Rindalshuset. Både i regi av kommunen selv, men også av andre lag og organisasjoner. Utover mot jul vil det blant annet være Førjulskveld med sangkoret Tormod, førjulsfest for eleven ved Rindal skole, før Surnadal og Rindal Kulturskole har juleavslutning.

Rindal Idrettslag arrangerer årlig den tradisjonelle «Sildballfestivalen», basarer to ganger i året og i november hvert år arrangeres «Trollheimsmessa» i idrettshallen.

Hver vår arrangeres det Sildballfestival i Rindalshuset. Foto: Eli Solvik

Her er det «Basarsøg» i Idrettshallen. Foto: Bård Inge Romundstad

I november fylles idrettshallen med utstillere og gjester på Trollheimsmessa. Foto: Bård Inge Romundstad

Leies også ut eksternt

Kari Mette Skjølsvold kan også fortelle at fasilitetene ved Rindalshuset også benyttes av idrettslag fra andre steder i regionen, som leier seg tid i idrettshallen, bassenget og kanskje også en lukket kinovisning i Attanova. Da leier de gjerne også skolekjøkkenet og rom for overnatting på Rindal skole i tillegg. Idrettshallen kan også leies ut til andre formål enn idrettsarrangement.

Anni Karlstrøm, Ida Kaspara Hyttebakk og Kari Mette Skjølsvold. Foto: Elise Karlstrøm Bjørnstad

All informasjon om Rindalshuset finner du på Rindal kommunes nettsider